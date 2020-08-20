Цуканов усомнился в сроках стройки ковидной больницы в Челябинске

На месте будущей «инфекционки» уже идут работы, но сроки ее сдачи выглядят фантастическими Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Полпред президента в УрФО Николай Цуканов усомнился, что новую инфекционную больницу в Челябинске сумеют построить к 1 ноября. Он попросил строителей и власти подтвердить этот срок на стройплощадке будущего лечебного учреждения в Малой Сосновке, куда приехал 21 августа.

Проект Цуканову представили главврач областной клинического больницы №3 Михаил Вербитский и первый вице-губернатор Ирина Гехт после церемонии забивки первой сваи. «Удастся ли завершить работы в такие сжатые сроки», — выразил сомнение полпред. «Мы успеем, заказчик даёт все гарантии. Уже идет набор персонала и закуплена часть оборудования будущих корпусов», — заверил его глава региона Алексей Текслер.

К месту будущей челябинской «Коммунарки» уже подведены все коммуникации, ее одноэтажные корпуса будут изолированы друг от друга. В обычном режиме больница будет принимать до 100 пациентов, для каждого предусмотрен отдельный бокс площадью 12 кв. метров. В чрезвычайной ситуации здесь можно будет лечить почти 500 человек.

С 19 августа Челябинская область перешла на второй этап снятия карантина, при котором разрешаются (при исполнении условий Роспотребнадзора) массовые и спортивные мероприятия. По информации URA.RU, в ближайшее время губернатор продлит режим повышенной готовности до 6 сентября. Актуальный список запретов и ограничений можно увидеть здесь.

На месте будущих корпусов пока лишь единственная бетонная свая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Будущее великолепие челябинской «Коммунарки» можно посмотреть на презентационных стендах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU