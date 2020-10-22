Пермяка задержали за то, что он не надел маску в магазине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Полиция города Березники (Пермский край) жестко скрутила местного жителя из-за отсутствия на нем маски. Видео размещено в соцсетях. На кадрах видно, как стражи правопорядка удерживают мужчину на земле и скручивают ему руки. Пермяк пытается объяснить, что у него есть маска, но полицейские на это не реагируют.

По словам очевидцев, полиция «начала крутить» пермяка, когда тот зашел с дочерью в магазин. «Человек стоял в магазине с ребенком, купил сладости. Залетела полиция, вывела его на улицу и начала крутить, после этого еще приехали человек пять в форме сотрудников ДПС», — написала в группе «Типичные Березники» во «ВКонтакте» женщина, ставшая очевидцем случившегося.

Жительница Березников также отметила, маска у мужчины лежала в кармане, а не надел он ее потому, что она была грязная. Произошедшее вызвало бурную реакцию горожан в соцсетях. Большинство из них в комментариях резко осудило действия правоохранительных органов. Другая часть горожан предположила, что мужчина действительно пренебрег санитарными требованиями, а действия полиции мог спровоцировать агрессивным поведением.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU пояснили, что житель Березников «находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты», тем самым, нарушив указ губернатора. Полицейские попытались составить в отношении нарушителя протокол, но мужчина вел себя агрессивно.

«На требования проследовать к служебному автомобилю для установления личности и составления административного материала гражданин не реагировал. Несмотря на то, что рядом с ним находился малолетний ребенок, вел себя агрессивно, нецензурно выражался. В связи с чем, полицейские были вынуждены применить в отношении него физическую силу», — сообщили в краевом главке.

В отношении пермяка составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Ранее краевые власти ужесточили масочный режим из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе.