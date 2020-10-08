В Пермском крае ужесточают масочный режим

Пермяков предупредили о штрафах за отказ от маски Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края вводят массовый контроль за соблюдением гражданами масочного режима. Решение принято краевым оперштабом по борьбе с коронавирусом. Контролировать ношение масок будут уполномоченные должностных ведомств, сообщает пресс-служба главы региона. Говоря о необходимости введения подобных мер, замглавы краевого Роспотребнадзора Александр Зомарев подчеркнул, что у региона не осталось другого выбора.

«Либо мы будем соблюдать требования безопасности, либо придется применять какие-то другие меры. Другие меры прежде всего коснутся экономики. Поэтому необходимо обеспечить контроль на основных противоэпидемиологических мероприятиях: ношение масок в социальных местах и в транспорте, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция», — заявил Зомараев.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поддержал необходимость контроля за соблюдением масочного режима. Он также обратил внимание коллег на проблему «толкучек» в общественном транспорте в часы пик. Махонин попросил проработать вопрос о разделении времени начала работы на предприятиях региона. Эти меры по мнению главы региона «позволили бы снизить нагрузку на транспорт и развести потоки пассажиров».

Ранее краевые власти заявили о проведении рейдов в городском пассажирском транспорте. Они отметили, что будут штрафовать граждан за отказ от ношения масок. По данным министерства территориальной безопасности края, с момента начала пандемии пермские суды оштрафовали граждан и компании на сумму порядка 16 млн. рублей.