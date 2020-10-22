«Единая Россия» назвала фамилию нового свердловского мэра

Президиум регионального политсовета «Единой России» поддержал спикера думы Артемовского городского округа Константина Трофимова в качестве кандидата на пост мэра. Об этом URA.RU сообщили в исполкоме реготделения.
Заседание городской думы, на котором утвердят нового главу муниципалитета, состоится на следующей неделе. «Президиум регионального политсовета поддержал его кандидатуру единогласно. Мы считаем, что опыт Константина Михайловича, его знания и целеустремленность послужат на благо жителям городского округа», — прокомментировал решение президиума секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.
Константин Трофимов родился в 1967 году в городе Копейске Челябинской области. С 2009 по 2017 годы был директором санатория-профилактория «Юбилейный». С 2008 года несколько созывов является депутатом думы Артемовского городского округа. С 2016 года возглавляет думу.
Кроме него на кресло мэра претендуют замглавы городского округа Кирилл Говорухин, экс-помощник прокурора Ирбита Юрий Колпаков, бывший сити-менеджер Татьяна Позняк, депутат Александр Соловьев, директор МКУ «Жилкомстрой» Андрей Шуклин. Кресло градоначальника освободилось в августе 2020 года после того, как Андрей Самочернов написал заявление об отставке. После увольнения Самочернов возглавил Каменск-Уральский психоневрологический интернат.
Подписывайтесь на URA.RU в