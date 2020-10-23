За восемь месяцев россияне привыкли жить в коронавирусном мире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус перестанет быть главной проблемой для человечества только через полтора-два года, когда большая часть людей перенесет заражение. При этом привыкнуть к COVID и совсем не обращать на него внимания не получится никогда. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

«Все, что мы испытываем сейчас, нас ждет еще в течение полутора-двух лет. Пока COVID переболели только 20-25% людей. Вот когда процентов 70 населения переболеют этим вирусом, ему будет труднее распространяться. Тогда и заболеваемость упадет резко», — рассказал URA.RU Зверев.

При этом коронавирус не исчезнет полностью, подчеркнул ученый. «Вирус никуда не уйдет из популяции, он останется. Будут отдельные случаи, как и с другими респираторными вирусами», — отметил Зверев, добавив, что другие, давно известные, инфекции могли бы создавать людям такие же проблемы, если бы не вакцинация. «Если бы мы не прививались, у нас была бы жуткая заболеваемость гриппом. Надо внимание на него обратить и другие инфекции, которые никуда не ушли», — сказал собеседник агентства.

До конца 2020 года пандемия не принесет сюрпризов, ситуация будет оставаться примерно такой, как сейчас, прогнозирует Зверев. «До конца года ничего не изменится, [число зараженных] будет расти какое-то время, затем ситуация будет стабилизоваться. Главный показатель сейчас — процент прироста заболеваемости, а он почти постоянный. Поэтому [ситуация] уже начала выходить в стадию стабилизации», — заключил Зверев.

За последние сутки в России зарегистрировали 17 340 случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордом за все время пандемии. Общее количество зараженных на планете приближается к 42 миллионам, РФ занимает четвертое место по количеству заражений после США, Индии и Бразилии.