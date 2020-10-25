Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 октября примет участие в заседании Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера, комментируя планы главы региона на предстоящую неделю. Губернатор впервые участвует в совещании в качестве секретаря регионального отделения «ЕР». Заседание будет проводить в режиме ВКС из Екатеринбурге секретарь МКС Иван Квитка.
«В понедельник губернатор примет участие в заседании Уральского МКС „ЕР“, которое пройдет в режиме видеоконференцсвязи (ВКС), — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. — З0 октября состоится форум глав регионов ШОС, где губернатор будет одним из модераторов. Форум также пройдет в режиме ВКС».
Заседание Уральского МКС «ЕР» проведет секретарь совета, депутат Госдумы Иван Квитка. Это будет первое заседание МКС, в котором Текслер примет участие как секретарь челябинской «ЕР». Своим лидером южноуральские единороссы избрали губернатора на партийной конференции 2 октября.
Повестку заседания Уральского МКС пока не называют. По данным URA.RU, на заседании подведут итоги сентябрьских выборов и решат ряд кадровых вопросов. «Кроме того, будет обсуждаться подготовка к выборам в Госдуму в 2021 году», — рассказал источник в «ЕР».
Часть саммитов ШОС и БРИКС должны были пройти этим летом в Челябинске. Из-за пандемии COVID-19 большую часть мероприятий отменили и перенесли на поздние сроки. Остальные мероприятия, в том числе форум глав регионов ШОС, проводят в режиме ВКС.
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