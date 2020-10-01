Алексей Текслер подвел итоги выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На отчетно-выборной конференции челябинского регионального отделения «Единой России» 2 октября губернатор Алексей Текслер подвел итоги сентябрьских выборов и обозначил задачи на выборах в Госдуму РФ в 2021 году. На этой конференции Текслер был избран секретарем отделения, передает корреспондент URA.RU.

«ЦИК „ЕР“ ставит задачу получить на выборах в Госдуму более 300 мандатов. От нас должно быть 8 мандатов. 5 по всем одномандатным округам и 3 по спискам», — заявил Текслер. 13 сентября жители области выбрали депутатов ЗСО и органов местного самоуправления в городах и районах области. 70% мандатов получила «ЕР»

«Это убедительная победа, — заявил Текслер, отметив что рейтинг партии вырос. — Это по-настоящему успех, серьезный кредит доверия. Кто бы что ни говорил!». При этом Текслер признал, что были сбои с партийной дисциплиной. Он также отметил, что Копейску, Златоусту и ряду сельских территорий, где «ЕР» показала результаты хуже, чем в среднем по области, надо провести работу над ошибками.

Выборы секретаря «ЕР» являлись альтернативными. Были внесены кандидатуры Текслера и вице-спикера ЗСО Олега Голикова. В итоге за Текслера проголосовало 129 членов конференции из 133.

На конференции также было принято решение рекомендовать фракции «ЕР» на первой сессии ЗСО избрать спикером Владимира Мякуша. Руководителем контрольно-ревизионной комиссии стал председатель контрольно-счетной палаты региона Алексея Лошкина. Здесь же на конференции Текслер вручил Лошкину благодарность от председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Кроме того, обновился состав президиума политсовета и самого политсовета. Из состава регионального политсовета выведены, в основном те, чья политическая карьера уже закончилась. Среди них бывшие депутаты ЗСО Татьяна Завгородняя, Владимир Чебыкин, Виктор Чернобровин, Николай Янов и другие.

Алексей Текслер (слева) сменил на посту партийного лидера Владимира Мякуша (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конференция проходила с учетом мер санитарной безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Лошкин (справа) возглавил контрольно-ревизионную комиссию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU