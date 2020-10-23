Президент России Владимир Путин назвал главные задачи экономического развития, которые должны выполнить власти страны. Соответствующее заявление он сделал на совещании по экономическим вопросам.
«Я предлагаю посмотреть, какие задачи экономического развития требуют повышенного внимания с нашей стороны», — рассказал Путин. Он уточнил, что в решении этих задач должны участвовать не только федеральные и региональные власти, но и крупные предприятия России. Путин назвал следующие задачи:
- Увеличение доходов граждан России. Вместе с этим должна сохраниться ценовая стабильность, рассказал президент.
- Увеличение занятости населения. Путин напомнил, что безработица за прошлый отчетный период составила 3,6%.
- Восстановление потребительского спроса. Президент подчеркнул, что спрос на большинство товаров в России уже начинает расти.
- Снижение влияния пандемии коронавируса на экономику РФ. При этом необходимо сохранить здоровье россиян, рассказал президент.
Путин отметил, что экономика России восстанавливается по ряду позиций. В частности, восстановился грузооборот на железной дороге. Однако экономика России еще не вышла из кризиса, уточнил Путин.
Ранее Путин заявил, что в экономике многих стран мира могут наступить проблемы, передает RT. Они будут связаны с пандемией коронавируса.