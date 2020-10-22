22 октября 2020

В ХМАО озвучили решение о закрытии спортшкол на время каникул

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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , портрет, послание губернатора, комарова наталья
Наталья Комарова заявила, что в случае нарушения эпидбезопасности спортшколы закроют Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО приняли решение не закрывать спортивные центры на время школьных каникул. На эту тему в социальных сетях разгорелся спор между родителями, ответ они получили на онлайн-конференции посвященной осенним каникулам, передает корреспондент URA.RU.

«Спортивные центры продолжат свою работу, однако в нынешнем сезоне, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, работа спортшкол ведется в строгом соответствии с защитными протоколами, которые мы приняли на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Они жестко регламентируют деятельность спортшкол», — сообщает и. о. директора департамента физической культуры и спорта Софья Конух.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова добавила, что в случае нарушения правил эпидбезопасности спортивные школы тут же будут закрываться. Она также подчеркнула, что у каждого есть выбор: прервать тренировки или продолжить.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за коронавируса изменился график школьных каникул. Все школы уйдут на двухнедельные осенние каникулы с 26 октября до 8 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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