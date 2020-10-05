В ХМАО из-за коронавируса изменился график школьных каникул

Школьники отправятся домой на две недели и все в одно время Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все школы и организации дополнительного образования ХМАО уйдут на двухнедельные осенние каникулы 26 октября. Продлятся они до 8 ноября, то есть две недели. Такое решение, выслушав доводы профильных ведомств, озвучила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«С 26 октября по 8 ноября пройдут осенние школьные каникулы во всех образовательных организациях нашего региона. Включая организации дополнительного образования. Это должно быть четко зафиксировано в документах», — обратилась Комарова к участникам регионального штаба.

Согласно рекомендаций Министерства просвещения, решения о датах каникул, их протяженности, сокращении или продлении, принимаются каждым образовательным учреждением. При этом в администрациях школ учитывают рекомендации регионального департамента образования ХМАО, который до начала учебного года присылает графики. Но каждый раз это делается с оговоркой, что каникулы могут быть перенесены в случае ухудшения эпидемиологической обстановки (по гриппу, ОРВИ или, как в этом году, из-за COVID-19).

Обычно осенние каникулы редко длились дольше 7-8 дней (по графику школы №40 Нижневартовска — с 26 октября по 1 ноября, а по графику школы №25 Нижневартовска — с 31 октября по 8 ноября), но в этот раз из-за коронавируса каникулы решено провести в одно время и сразу двухнедельные.

Ранее URA.RU писало, что в чиновники и педагоги ХМАО не видят причин для существенного переноса даты начала школьных каникул, как это сделали в Москве. Причина в том, что заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей снижается.