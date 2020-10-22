Жители Челябинской области стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией в семейных очагах. Из-за того, что Роспотребнадзор перестал выдавать предписание о самоизоляции, это может напрямую повлиять на рост числа заболевших. Об этом URA.RU рассказал главный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.
«Пик числа заболевших за последние недели приходится на семейные очаги. При этом сотрудники Роспотребнадзора Челябинской области не исполняют работу по выдаче предписаний для самоизоляции таких людей. Фактически Роспотребнадзор создает все условия для распространения инфекции», — заявил Выгоняйлов.
Главный эпидемиолог области напомнил, что даже в однокомнатной квартире можно обеспечить максимальную безопасность членам семьи, которые не имеют возможности переехать в другое место. Необходимо соблюдать три главных правила поведения. «Изоляция, дезинфекция и средства индивидуальной защиты — три ключевых правила самозащиты в подобных условиях. По всей видимости, без прямых указаний от медиков и сотрудников Роспотребнадзора челябинцам необходимо самим позаботиться о безопасности. Мойте руки, соблюдайте дистанцию два метра и дважды в день проводите влажную уборку», — советует Выгоняйлов.
Проблемы с Роспотребнадзором признали и в областном правительстве. На брифинге 22 октября первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что на горячую линию поступает много вопросов от людей, которые оказались в такой ситуации и не понимают, что делать. Дозвониться до Роспотребнадзора за несколько последних дней корреспонденту URA.RU не удалось.
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