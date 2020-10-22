Еще один пермский вуз полностью перешел на дистанционное обучение

Пермский аграрно-технологический университет им. Прянишникова (ПГАТУ) переводит студентов на дистанционное обучение. Приказ и. о. ректора вуза Алексея Андреева опубликован на официальном сайте университета.
«Организовать образовательный процесс на период с 26 октября по 8 ноября для обучающихся всех курсов очной формы обучения преимущественно с использованием дистанционных образовательных технологий», — указано в документе. В нем также уточняется, что с 9 ноября студенты продолжат учиться в смешанной форме.
Студенты очно-заочной формы обучения и заочники ПГАТУ переходят на удаленку с 26 октября и «до особого распоряжения». Ранее полностью на дистанционное обучение перешли пермские технический и классический университеты. В вузах сообщали о росте числа заболевших коронавирусом как среди студентов, так и среди преподавателей.
По данным на 23 октября, в Пермском крае выявлено 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в крае насчитывается 12 277 заболевших СOVID-19.
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