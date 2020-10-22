22 октября 2020
21 октября 2020

Еще один пермский вуз полностью перешел на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, учитель, онлайн трансляция, онлайн, удаленка, дистанционное обучение, дистант
Студенты ПГСХА начнут заниматься удаленно с 26 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пермский аграрно-технологический университет им. Прянишникова (ПГАТУ) переводит студентов на дистанционное обучение. Приказ и. о. ректора вуза Алексея Андреева опубликован на официальном сайте университета.

«Организовать образовательный процесс на период с 26 октября по 8 ноября для обучающихся всех курсов очной формы обучения преимущественно с использованием дистанционных образовательных технологий», — указано в документе. В нем также уточняется, что с 9 ноября студенты продолжат учиться в смешанной форме.

Студенты очно-заочной формы обучения и заочники ПГАТУ переходят на удаленку с 26 октября и «до особого распоряжения». Ранее полностью на дистанционное обучение перешли пермские технический и классический университеты. В вузах сообщали о росте числа заболевших коронавирусом как среди студентов, так и среди преподавателей.

По данным на 23 октября, в Пермском крае выявлено 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в крае насчитывается 12 277 заболевших СOVID-19.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...