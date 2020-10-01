В пермских вузах растет число зараженных коронавирусом

Количество студентов, зараженных коронавирусом в Перми растет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В пермских вузах увеличилось количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в учреждениях высшего образования. В самом крупном вузе края — Пермском политехническом университете (ПНИПУ) — выявлены 15 человек, заразившихся коронавирусом.

«Сейчас в ПНИПУ выявлены три сотрудника и 12 студентов [с коронавирусной инфекцией]. Студенты вместе с их группами переведены на дистанционное обучение, сотрудники проходят лечение дома», — пояснили в пресс-службе «политеха». Ранее в вузе сообщали об 11 заболевших.

В Пермском педагогическом университете (ПГГПУ) коронавирус подтвердился у 10 студентов и одного сотрудника вуза. «Все группы, в которых обнаружены заболевшие, переведены на полный дистант», — отметили в пресс-службе педуниверситета. Двумя неделями ранее в вузе был выявлен один зараженный COVID-19.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы и в Пермском государственном аграрно-технологическом университете (бывш. ПГСХА). Сколько именно человек инфицировано в вузе, агентству не уточнили, пояснив, что все данные о заболевших направлены в Роспотребнадзор.

Все высшие учебные заведения, где подтвердились случаи заражения коронавирусом, сейчас продолжают обучение в смешанном (очно-дистанционном) формате. В вузах отмечают, что обучение проходит с обязательным соблюдением необходимых мер безопасности. Полностью переходить на дистант университеты пока не намерены.