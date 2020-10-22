22 октября 2020

В Кургане умер замначальника соцзащиты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, гвоздики, цветы в руках
Леонид Привалов скончался в 63 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане скоропостижно скончался замначальника главного управления соцзащиты населения Курганской области Леонид Привалов. Ему было 63 года. Информация об этом опубликована на сайте управления.

Привалов ушел из жизни 21 октября. «Боль и скорбь переполняют всех, кто работал с Леонидом Александровичем, талантливым, мудрым руководителем, активным и неравнодушным к чужим проблемам человеком. Леонид Александрович был не только отличным организатором, но и искренне, по-отечески заботился о коллегах. Таким он навсегда останется в нашей памяти», — написал коллектив управления соцзащиты.

Леонид Привалов хорошо известен в Шадринске, где работал учителем. С 2006 по 2019 годы он руководил управлением по обеспечению деятельности государственных учреждений. Коллеги отметили, что он внес огромный вклад в создание современной материальной базы организаций социального обслуживания, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей в учреждениях соцобслуживания. По сведениям инсайдеров, лично знакомых с экс-замначальником Приваловым, вероятной причиной скоропостижной смерти мог быть коронавирус.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...