В Кургане умер замначальника соцзащиты

Леонид Привалов скончался в 63 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане скоропостижно скончался замначальника главного управления соцзащиты населения Курганской области Леонид Привалов. Ему было 63 года. Информация об этом опубликована на сайте управления.

Привалов ушел из жизни 21 октября. «Боль и скорбь переполняют всех, кто работал с Леонидом Александровичем, талантливым, мудрым руководителем, активным и неравнодушным к чужим проблемам человеком. Леонид Александрович был не только отличным организатором, но и искренне, по-отечески заботился о коллегах. Таким он навсегда останется в нашей памяти», — написал коллектив управления соцзащиты.

Леонид Привалов хорошо известен в Шадринске, где работал учителем. С 2006 по 2019 годы он руководил управлением по обеспечению деятельности государственных учреждений. Коллеги отметили, что он внес огромный вклад в создание современной материальной базы организаций социального обслуживания, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей в учреждениях соцобслуживания. По сведениям инсайдеров, лично знакомых с экс-замначальником Приваловым, вероятной причиной скоропостижной смерти мог быть коронавирус.