Повышенная нагрузка и ковидные выплаты повысили расходы на содержание екатеринбургской скорой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Служба скорой помощи в Екатеринбурге утонула в долгах, если они не будут погашены из городского бюджета, это грозит остановкой деятельности. На текущий момент дефицит составляет 300 млн рублей, сообщил URA.RU спикер екатеринбургской гордумы Игорь Володин.

«Сумма была озвучена мэром Александром Высокинским на сегодняшней встрече. Она была посвящена обсуждению проекта бюджета на 2021 год и так называемому „депутатскому миллиону“ — средствам, выделяемым на исполнение наказов наших избирателей», — рассказал Игорь Володин. По его словам, мэр назвал сумму долга скорой помощи и призвал депутатов изыскать средства на ее погашение.

Депутат Дмитрий Сергин рассказал, что долг возник из-за того, что в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) не хватило средств на ковидные выплаты работникам екатеринбургской скорой, а также на компенсацию возросшей из-за коронавируса нагрузки. «Нам предложено поискать средства в других разделах. В том числе, звучало образование. Полагаю, что деньги будут изыскивать не в текущих, а капитальных расходах. То есть какие-то садики или школы будут сданы не в этом, а в 2021 году», — пояснил Дмитрий Сергин.

Главврач станции скорой помощи Игорь Пушкарев в разговоре с URA.RU отказался комментировать задолженность. «Задайте вопрос тем, кто озвучил эту цифру. Я финансовую деятельность комментировать не хочу», — заявил он.