Олег Гусев находится в конфликте с Александром Панкратовым Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В конфликте между девелопером, экс-зампредседателя правительства Свердловской области Олегом Гусевым и учредителем «Компании №8» Александром Панкратовым разберутся эмиссары из Чечни. Как сообщил источник агентства, знакомый с обоими предпринимателями, накануне вечером переговорщики прибыли в Екатеринбург якобы по приглашению Панкратова и посетили его офис на ул. Горького, 45 для согласования дальнейших действий.

Предмет конфликта между бывшими бизнес-партнерами Гусевым и Панкратовым — участок на улице Ленина, где компания Prinzip Геннадия Черных возводит ЖК «Ленина 8». Ранее Панкратов обратился в ГУ МВД РФ по Свердловской области с заявлением. Он указал, что Гусев, с которым они входили в состав учредителей «Стройгруп-Тауэр», без его ведома в 2018 году по заниженной цене продал площадку компании «Принцип-Проспект», которая может быть связана с Гусевым.

По словам собеседника агентства, в начале сентября Панкратов посетил Грозный, чтобы «просить силовой поддержки» для разрешения его спора с Гусевым. По данным URA.RU, 22 октября в 18:51 в Екатеринбург рейсом из Москвы прибыли два человека. В их авиабилетах (скрины которых имеются в распоряжении редакции) указаны отчества «Вахаевич» и «Мусаевич». В районе 19:30 они, по неподтвержденным данным, встретились с Панкратовым. «Он [Панкратов] хочет надавить на бывшего бизнес-партнера», — описал ситуацию источник. По словам другого собеседника URA.RU, знакомого с Панкратовым, информация о приезде в Екатеринбург чеченцев может распространяться в интересах обоих сторон конфликта.

В разговоре с агентством сам Панкратов подтвердил, что в сентябре летал в Чечню, но отметил, что его визит был связан с желанием увидеть друзей. При этом бизнесмен заявил, что «не приглашал в Екатеринбург эмиссаров», а накануне в указанное время его не было в офисе. «За мной, получается, следят? Мой спор с Олегом [Гусевым] не выходит за рамки правового поля. Если он порядочный бизнесмен и Панкратова не кидал, то что он беспокоится?» — задался вопросами Панкратов. Олег Гусев не ответил на звонок корреспондента.

По неподтвержденной информации, на фото — один из чеченских переговорщиков Фото: читатель URA.RU