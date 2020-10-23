Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу

Минск заморозил транзит российской нефти из Белоруссии в Польшу из-за технических проблем. Об этом заявил пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
«Польская сторона запросила приостановку транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу „Мозырь — Брест“», — цитирует РИА «Новости» Тищенко. По его словам, это связано с техническими проблемами на магистрали.
Тищенко отметил, что польская сторона пытается возобновить поставку нефти, однако топливо накапливается в резервуарах станции «Мозырь». Устранением неполадки занимается белорусский оператор «Гомельтранснефть Дружба». Позже в «Белнефтехиме» заявили, что неполадка устранена.
Ранее сообщалось, что Белоруссия ищет альтернативу поставкам нефти из России. Премьер-министр республики Дмитрий Крутой заявил, что нефть можно покупать у США, передает телеканал 360.
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