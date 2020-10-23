Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, экономика, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, запорная арматура, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль
Польская сторона заявила, что транзит остановлен из-за технических неполадок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Минск заморозил транзит российской нефти из Белоруссии в Польшу из-за технических проблем. Об этом заявил пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Польская сторона запросила приостановку транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу „Мозырь — Брест“», — цитирует РИА «Новости» Тищенко. По его словам, это связано с техническими проблемами на магистрали.

Тищенко отметил, что польская сторона пытается возобновить поставку нефти, однако топливо накапливается в резервуарах станции «Мозырь». Устранением неполадки занимается белорусский оператор «Гомельтранснефть Дружба». Позже в «Белнефтехиме» заявили, что неполадка устранена.

Ранее сообщалось, что Белоруссия ищет альтернативу поставкам нефти из России. Премьер-министр республики Дмитрий Крутой заявил, что нефть можно покупать у США, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...