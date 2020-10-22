22 октября 2020

Тюменцам начнут выдавать бесплатные противовирусные лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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В ноябре тюменским пациентам с ОРВИ начнут выдавать бесплатные наборы с лекарствами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала ноября в Тюменской области начнут выдавать бесплатные лекарства пациентам с ОРВИ. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Там указано, что по поручению губернатора региона Александра Моора были сформированы перечни лекарств, которые медики будут выдавать при осмотре на дому пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями.

«Бесплатные лекарства получат те, кто страдает хроническими заболеваниями, и люди старше 65 лет. В зависимости от показаний, состояния пациента будет выдаваться один из шести комплектов лекарств. В них входят противовирусные и противовоспалительные препараты, противомикробное средство для полоскания горла, витамины, по показаниям — антибиотики», — указано в сообщении оперштаба.

Там уточняется, что в данный момент препараты закупаются. «Средняя стоимость набора — 1600 рублей. Для этих целей мы резервируем полмиллиарда рублей», — приводит слова губернатора Тюменской области Александра Моора региональный оперштаб.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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