Тюменцам начнут выдавать бесплатные противовирусные лекарства

С начала ноября в Тюменской области начнут выдавать бесплатные лекарства пациентам с ОРВИ. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Там указано, что по поручению губернатора региона Александра Моора были сформированы перечни лекарств, которые медики будут выдавать при осмотре на дому пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями.
«Бесплатные лекарства получат те, кто страдает хроническими заболеваниями, и люди старше 65 лет. В зависимости от показаний, состояния пациента будет выдаваться один из шести комплектов лекарств. В них входят противовирусные и противовоспалительные препараты, противомикробное средство для полоскания горла, витамины, по показаниям — антибиотики», — указано в сообщении оперштаба.
Там уточняется, что в данный момент препараты закупаются. «Средняя стоимость набора — 1600 рублей. Для этих целей мы резервируем полмиллиарда рублей», — приводит слова губернатора Тюменской области Александра Моора региональный оперштаб.
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