Пара выбросила тело ребенка в Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семейная пара из Челябинска забила семимесячного малыша будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах, ссылаясь на данные следствия.

«Они пили несколько дней и по-настоящему не помнят, как забили ребенка. Сожитель помнил, что ребенок слишком громко плакал», — пояснил источник. Когда на следующий день очнулись, они не знали, что делать. Два дня спустя была придумана история с инсценированием похищения. По словам источника, пара проживала в Калининском районе на Северо-Западе Челябинска. Они отправились на реку Миасс, где сбросили тело младенца, привязав к его ногам камни. После этого пара отправилась в отделение полиции Металлургического района, где заявила, что ребенка похитили.

По данным собеседника агентства, мать стала давать признательные показания под утро. Сначала она сообщила, что ее сожитель уронил ребенка в ванной на пол, когда его купали, и от многочисленных травм малыш скончался через два дня, после чего они и выдумали историю с пропажей ребенка. Мать же и сообщила, в каком месте они утопили малыша.

Ее сожитель, который не является биологическим отцом ребенка, раньше был судим, мать привлекалась к уголовной ответственности за распространение наркотиков. Ранее сообщалось, что 23 октября из реки Миасс выловили тело младенца. Мать 1996 года рождения заявляла, что ребенка у нее украли. Позднее стало известно, что сама пара забила ребенка до смерти.