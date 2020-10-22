22 октября 2020

Брошенного в реку челябинского ребенка забили до смерти

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, нашивка, ск, следственное управление на транспорте
Ребенка убили ударами по голове, рассказали в СК Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Челябинска Татьяна К., утопившая в реке Миасс тело семимесячного ребенка, перед этим забила его до смерти. Мать ребенка и ее сожитель арестованы. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Челябинской области.

«Подозреваемые нанесли множественные удары в область головы 7-месячному сыну женщины, ставшие причиной его смерти. Затем с целью сокрытия тела ребенка сбросили его в реку Миасс», — заявили в пресс-службе СК. Известно, что женщина употребляла алкоголь и наркотики. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ.

Кроме того, уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) возбуждено против сотрудников органов опеки. После рождения мать сдала ребенка в дом малютки, однако в сентябре малыша вернули в семью. «Управления соцзащиты населения не организовали работу должным образом. Семья не была поставлена на учет в качестве неблагополучной. Сейчас сложно сказать, насколько обосновано было решение о возврате ребенка матери», — заявила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Ранее сообщалось, что 23 октября из реки Миасс выловили тело младенца. Мать 1996 года рождения заявляла, что ребенка у нее украли. Позднее стало известно, что убить младенца мог сожитель женщины, а домой ребенок вернулся с разрешения органов опеки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...