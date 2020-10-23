Представитель клуба «Ахмат» избил судью после футбольного матча

Мужчиной, напавшим на судью матча молодежного первенства «Ахмат» — «Спартак», оказался сотрудник службы безопасности грозненского клуба Сайд-Хусейн Алханов. С таким утверждением выступают очевидцы происшествия.
«Очевидцы, присутствовавшие при нападении, утверждают, что в инциденте участвовал Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности клуба», — пишет Baza. Нападавший — сын Хайдара Алханова, советника главы Чечни Рамзана Кадырова по спорту.
При этом в протоколе матча личность нападавшего на арбитра не указана. В документах значатся «посторонние лица».
Инцидент произошел 23 октября во время матча молодежного первенства «Ахмат» — «Спартак». Игра закончилась со счетом 0:0. После финального свистка представитель клуба «Ахмат» напал на судью Богдана Головко и нанес несколько ударов. Российская премьер-лига и Российский футбольный союз заявили, что проведут расследование инцидента.
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