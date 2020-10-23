Представитель клуба «Ахмат» избил судью после футбольного матча

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ЧМ-2018. Чемпионат мира по футболу, матч 2: Египет - Уругвай. Екатеринбург, футбольный мяч, сборная египта по футболу, трезеге
На судью напал сотрудник службы безопасности ФК «Ахмат» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчиной, напавшим на судью матча молодежного первенства «Ахмат» — «Спартак», оказался сотрудник службы безопасности грозненского клуба Сайд-Хусейн Алханов. С таким утверждением выступают очевидцы происшествия.

«Очевидцы, присутствовавшие при нападении, утверждают, что в инциденте участвовал Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности клуба», — пишет Baza. Нападавший — сын Хайдара Алханова, советника главы Чечни Рамзана Кадырова по спорту.

При этом в протоколе матча личность нападавшего на арбитра не указана. В документах значатся «посторонние лица».

Инцидент произошел 23 октября во время матча молодежного первенства «Ахмат» — «Спартак». Игра закончилась со счетом 0:0. После финального свистка представитель клуба «Ахмат» напал на судью Богдана Головко и нанес несколько ударов. Российская премьер-лига и Российский футбольный союз заявили, что проведут расследование инцидента.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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