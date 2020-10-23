В России нет необходимости снова закрывать границы, считают в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Повторного закрытия границ России из-за пандемии не будет, однако планируется рекомендовать правительству сократить число рейсов в Турцию. Такое решение было принято в ходе заседания Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Закрывать границы заново пока не планируется. Новые страны рассматривались, но решений нет», — рассказал ТАСС источник, знакомый с итогами совещания. Второй собеседник агентства добавил, что участники не обсуждали закрытие уже открытых воздушных перевозок. При этом был поднят вопрос о сокращении полетов в Турцию, а также увеличение частоты рейсов в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

Президент Владимир Путин, выступая на форуме «Валдай» 22 октября, сообщил, что сегодня в России нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам по коронавирусу, которые были весной, напоминает Nation News. При этом в ряде российских регионов сообщалось о критическом уровне загрузки больниц пациентами с COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в России подтверждено 17 340 новых случаев коронавируса. Это новый рекорд с начала пандемии.