23 октября 2020

Под санкции США попал ЦНИИ химии и механики. Институт обвиняют в создании «вредоносного» ПО

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Российские химики оказались под санкциями Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США добавило в санкционный список Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ФГУП ЦНИИХМ). В американском ведомстве уточнили, что санкции введены в связи с тем, что институт, якобы разработал инструменты, позволившие осуществить хакерскую атаку на нефтехимический завод на Ближнем Востоке с помощью вредоносного ПО Triton.

В сообщении Минфина США указано, что в 2017 году нефтехимический завод на Ближнем Востоке подвергся кибератаке, пишет RNS. Утверждается, что произошел этот инцидент при поддержке ЦНИИХМ, который контролирует правительство РФ.

«Кибератака была поддержана государственным научным центром Российской Федерации ФГУП „Центральный научно-исследовательский институт химии и механики“… ответственным за создание специализированных инструментов, позволивших осуществить атаку», — говорится в заявлении Минфина США. Там также подчеркнули, что вредоносное ПО Triton российские специалисты разработали специально для манипулирования промышленными системами безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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