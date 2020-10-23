Министерство финансов США добавило в санкционный список Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ФГУП ЦНИИХМ). В американском ведомстве уточнили, что санкции введены в связи с тем, что институт, якобы разработал инструменты, позволившие осуществить хакерскую атаку на нефтехимический завод на Ближнем Востоке с помощью вредоносного ПО Triton.
В сообщении Минфина США указано, что в 2017 году нефтехимический завод на Ближнем Востоке подвергся кибератаке, пишет
«Кибератака была поддержана государственным научным центром Российской Федерации ФГУП „Центральный научно-исследовательский институт химии и механики“… ответственным за создание специализированных инструментов, позволивших осуществить атаку», — говорится в заявлении Минфина США. Там также подчеркнули, что вредоносное ПО Triton российские специалисты разработали специально для манипулирования промышленными системами безопасности.
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