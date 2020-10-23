23 октября 2020

Власти РФ оценили идею перевода школ на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка в учебному сезону в МБОУ гимназия № 5. Екатеринбург, учитель, класс, уборка, дезинфекция, школа, учебное заведение, аудитория, парты
Власти России не планируют переводить школьников на дистант Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В российских школах не зафиксировано вспышек коронавируса, поэтому полного перевода на дистанционное обучение не планируется, как и переноса сроков сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Ситуация абсолютно управляемая. Я хочу сказать, что никаких вспышек заболеваний (коронавирусом) в школах не зафиксировано», — сказал глава ведомства в интервью телеканалу «Россия-1». При этом он отметил, что три региона продлили осенние каникулы на неделю, чтобы препятствовать распространению вируса. В таких случаях учебная программа немного перестраивается и материал наверстывается. От общего числа школ только 0,3% закрыты на карантин, 400 учебных учреждений уже вернулись к работе.

Кроме того, сказал Кравцов, в РФ нет планов о переносе сроков проведения единого государственного экзамена. Подготовка идет в плановом режиме. Для тех, кому предстоит сдача ЕГЭ, в декабре будет организована программа поддержки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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