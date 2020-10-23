Глава Минздрава РФ поручил проверить работу скорых Екатеринбурга

Скорую помощь Екатеринбурга ждет проверка федерального ведомства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Росздравнадзор проверит работу скорой помощи в Екатеринбурге. Соответствующее поручение ведомству дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Росздравнадзор проверит работу скорой помощи в Екатеринбурге (Свердловская область)», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Поводом для проверки могло стать выступление главного врача городской станции скорой помощи Игоря Пушкарева. Врач 21 октября заявил, что жители города впали в «небольшую истерию». Нагрузка на бригады значительно увеличилась. Пушкарев также разъяснил, в каких случаях требуется госпитализация., а когда можно ограничиться вызовом врача на дом. Он уточнил, что скорая помощь не проводит исследований на коронавирус и не берет мазков, поэтому пациентам, подозревающим у себя коронавирус, в нетяжелом состоянии следует обращаться в «неотложку» при поликлинике.