Врач скорой назвал симптомы коронавируса для госпитализации

Скорая помощь забирет не каждого пациента с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В скорой помощи Екатеринбурга объяснили, почему бригады выезжают не ко всем COVID-пациентам. По словам главврача станции скорой помощи Игоря Пушкарева, скорая должна выезжать лишь на экстренные случаи, но не все вызовы от заболевших коронавирусом признаются экстренными.

«Есть четкие критерии, когда необходим вызов скорой: это температура 38,5 и выше более трех дней, одышка в покое (частота дыхания больше 22-23 в минуту, норма — 17-18), хронические заболевания с температурой, это люди пожилого возраста старше 65, если у них есть температура и нарушения дыхания — вот на сегодня критерии, требующие экстренного вмешательства, применительно к COVID, — рассказал Пушкарев. — А если у вас заболело горло, нет обоняния и больше ничего — то это неотложка».

Он уточнил, что скорая помощь не проводит исследований на коронавирус и не берет мазков, поэтому пациентам, подозревающим у себя коронавирус, в нетяжелом состоянии следует обращаться в «неотложку» при поликлинике. «Если вы не знаете телефона, вы можете позвонить в скорую, и мы перенаправим этот вызов в отделение неотложной помощи», — сказал главврач скорой.

В Свердловской области — вторая волна коронавируса: число болеющих уже превысило их количество в первую волну. По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, 20 октября выявлено 258 человек, заболевших COVID-19, из них 156 — жители Екатеринбурга.