Владимир Соловьев раскритиковал шоумена Максима Галкина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал шоумена Максима Галкина, обвинив его в заигрывании с оппозиционером Алексеем Навальным. Тележурналист напомнил артисту, что Навальный известен своей нелюбовью к геям и «жидам».

«Когда вы вдруг решили, что теперь можете поиграть в политику и выступить на стороне человека, который нас с вами, Максим, (ведь вы еврей, как и я) вежливо называет жидами? Если вы не знаете, это Навальный. И он также очень не любит гомосексуалистов. Он кому-то пишет: «Так вы же, оказывается, ***** и жид, мы здесь таких вообще не слушаем», — заявил Соловьев в передаче «Полный контакт» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Также Соловьев указал Галкину на его неопытность в вопросах политики. «В политике вы человек не очень просвещенный, но ваше страстное желание понравиться оппозиционерам… Неужели вы не думаете, что вас не спросят, как будучи человеком богатым вы работаете на канале с частично государственным финансированием?», — отметил телеведущий.

Галкин ранее высмеял выпуск программы мужа главреда RT Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна про блогера. Кеосаян сделал акцент в программе на том, что власти Германии и немецкие СМИ, говоря о Навальном используют слово «фюрер». «Fuhrer по-немецки — это просто „лидер“, на кого рассчитана эта риторика?» — написал Галкин.