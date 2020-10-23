Протестующих хабаровчан отпугнула погода Фото: пресс-служба администрации Хабаровска

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

На центральную площадь Хабаровска сегодня, 24 октября, пришло около 300 человек — это вдвое меньше, чем в прошлые выходные. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Несанкционированная акция на площади Ленина в Хабаровске едва собрала около 300 человек», — пишет сайт мэрии. Отмечается, что на снижение числа протестующих у здания областного правительства повлияла погода. По данным сервисов «Яндекс.Погода» и Gismeteo, сейчас в регионе снег с дождем, температура около нуля.

Протесты в Хабаровске из-за дела экс-губернатора Сергея Фургала проходят на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом и введения ограничений на проведение массовых мероприятий. Из-за необходимости держать социальную дистанцию за протестующими пристально следят сотрудники полиции.

В мэрии также отмечают, что всего за время протестов краевая полиция пресекла 337 административных правонарушений в регионе. Судом выписано штрафов на сумму свыше 2,3 миллиона рублей, также назначено 48 административных арестов, еще 37 человек получили обязательные работы.

Протесты в Хабаровском крае проходят с начала июня, когда был арестован действующий на тот момент глава региона Сергей Фургал. Он обвиняется в организации убийств и покушений на региональных предпринимателей в 2004—2005 годах.