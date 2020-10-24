Медведев: от кризисов в стране может спасти только сильная власть

Дмитрий Медведев считает, что политические свободы не могут спасти жизни людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Политические свободы не спасут жизни людей в случае потрясений в стране, например пандемии коронавируса. Для этого необходимо сильное государство, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной по случаю 75-летия ООН.

«Эпидемия COVID-19 отчетливо показала, что сами по себе политические свободы не могут спасти жизни людей. <…> Именно сильные государства, способные быстро мобилизовать экономику и политические институты для противодействия пандемии, успешно справились с ее последствиями, сохранили миллионы жизней», — написал Медведев в материале, опубликованном на сайте телеканала RT. Бывший премьер-министр уточнил, что спасти жизни могут только государственные программы по санитарной безопасности, эффективная и доступная система медицинской помощи и социальной защиты, а также совместные действия всех уровней власти.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Медведева главой комиссии по борьбе с инфекциями. Вскоре зампред Совета безопасности призвал создать в стране систему, которая позволит быстро и эффективно защищаться от угроз новых инфекций, передает « Федеральное агентство новостей ».