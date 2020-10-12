Путин назначил Медведева главой комиссии по борьбе с инфекциями

В России появится комиссия по созданию национальной системы защиты от новых инфекций. Ее возглавит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.
«Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — говорится в указе. Отмечается, что комиссия создана для оценки внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности. Она должна изучать механизмы возникновения новых болезней.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом. По его словам, действия властей будут чёткими и согласованными, а социальная сфера, система здравоохранения и граждане получат поддержку. Глава государства выразил уверенность, что такие решение найдут понимание и поддержку во всех фракциях Государственной думы.
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