12 октября 2020

Путин назначил Медведева главой комиссии по борьбе с инфекциями

© Служба новостей «URA.RU»
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Сайт президента России, медведев дмитрий, путин владимир
Комиссия призвана оценивать угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний Фото: Сайт Президента России
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Коронавирус COVID-19

В России появится комиссия по созданию национальной системы защиты от новых инфекций. Ее возглавит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

«Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — говорится в указе. Отмечается, что комиссия создана для оценки внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности. Она должна изучать механизмы возникновения новых болезней.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом. По его словам, действия властей будут чёткими и согласованными, а социальная сфера, система здравоохранения и граждане получат поддержку. Глава государства выразил уверенность, что такие решение найдут понимание и поддержку во всех фракциях Государственной думы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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