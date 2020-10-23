Оксана Федосеева уходит с поста главы Росздравнадзора на пост замминистра соцполитики Свердловской области Фото: Александр Константинов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил главу регионального Росздравнадзора Оксану Федосееву заместителем министра социальной политики области. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Назначить Федосееву Оксану Борисовну на должность заместителя министра социальной политики Свердловской области и принять на государственную гражданскую службу Свердловской области с 26 октября 2020 года», — указано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. На сайте департамента информационной политики указ губернатора еще не опубликован. Уточняется, что контракт с Федосеевой заключен на один год с месяц испытательным сроком.

Свердловский Росздравнадзор Федосеева возглавляла три года. Ее уход произошел на фоне заявления о том, что Росздравнадзор проверит работу скорой помощи в Екатеринбурге. Это поручение ведомству дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По данным источника URA.RU, Федосеева ушла не по своей воле.