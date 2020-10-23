Челябинским министерством займутся силовики

Очистку реки в Челябинске проводили в рамках нацпроекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По требованию прокуратуры возбуждены два уголовных дела, связанных с очисткой реки Миасс в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в отношении минэкологии расследуется дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ). В отношении подрядчика дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупных размерах» (ч. 3, ст. 159 УК РФ).

«Речь идет о нарушениях, связанных с расходованием бюджетных средств при реализации федерального нацпроекта „Экология“. Дело в отношении должностных лиц расследуется следственным управлением СКР по региону. В отношении пока не установленных лиц из числа работников ООО „Акватехника“, дело по факту хищения бюджетных средств расследуется в ГУ МВД по Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, коммерсанты завысили стоимость работ на 12 млн рублей. В министерстве данные не перепроверили и подписали акт о приемке. Общая сумма с ООО «Акватехника», сумма договора составила 29 млн рублей. Владельцем фирмы является бизнесмен Константин Важенин, связаться с ним не удалось. Работы по очистке реки Миасс проводились летом этого года.

«Министерство экологии Челябинской области в рамках своей компетенции содействует ходу следственных действий по факту проведенной очистки реки Миасс, предоставляет все необходимые документы и способствует расследованию», — заявил URA.RU замминистра экологии региона Виталий Безруков.