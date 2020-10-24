Жесткий карантин в России на фоне второй волны коронавируса вводить не стоит. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.
«[Стоит] ограничиться теми мерами, которые есть сейчас. Запирать людей не нужно», — заявил Аграновский. По его мнению, ограничительные меры принимаются достаточно мягкие, однако их достаточно. Ученый не отрицает серьезность коронавирусной инфекции, но «это не чума и не черная оспа», считает Аграновский.
Ученый также отметил, что вторая волна коронавируса пройдет через три-четыре месяца. При этом заболеваемость пойдет на спад, если начнется вакцинация. Благодаря этому страна больше не вернется к высоким показателям и новой волне болезни.
Ранее стало известно, что в России нет ни единого региона в «зеленой» зоне по распространению коронавирусной инфекции. В восьми регионах эпидемиологическая ситуация оценивается как тяжелая. Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев выразил мнение, что без введения строгого карантина остановить вторую волну невозможно, сообщает «Национальная служба новостей».
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