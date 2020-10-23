23 октября 2020

Составлен топ регионов с самым быстрым распространением COVID-19

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Жизнь города во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19. Екатеринбург, люди в масках, защитная маска, маска на лицо, велосипедисты
В России не осталось «зеленых» регионов в плане эпидемии Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Усиление динамики распространения коронавируса отмечается по всей России. В стране не осталось ни одного региона в «зеленой» зоне, а в восьми эпидемиологическая ситуация оценивается как тяжелая. Об этом журналистам рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, карта регионов страны по распространенности COVID-19 создана на основе официальной статистики и разделена на четыре группы: зеленую (стабильная ситуация), светло-желтую (удовлетворительная), светло-красную (неудовлетворительная) и темно-красную.

«Пришлось ввести новый цвет на карте „темно-красный“. Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего. В эту категории попали: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ», — приводит РИА «Новости» слова Тавадяна.

В светло-желтой зоне, в частности, оказались Московская область и Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Челябинская, Курганская, Свердловская и Тюменская области. В светло-красной зоне из числа регионов УрФО оказались Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край. Наиболее стабильными регионами оказались Краснодарский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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