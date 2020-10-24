Министр культуры России оправдалась за скандальные посты в ЖЖ

Министр культуры считает, что вкусы у людей с возрастом меняются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр культуры России Ольга Любимова впервые прокомментировала свои скандальные посты в «Живом журнале». Она считает, что интересы с возрастом меняются.

«Министр — тоже человек. С годами меняются твои вкусы, со временем ты начинаешь любить то, что раньше казалось неинтересным», — заявила Любимова в программе «101 вопрос взрослому» на «Первом канале». Свое авторство она не отрицает.

«В тот момент это была форма эпатажа, желание что-то продемонстрировать, было только начало социальных сетей», — сказала Любимова в свое оправдание. Она добавила, что с возрастом любой человек меняется вместе со своими вкусами.

Ольга Любимова была назначена на пост министра культуры в январе 2020 года. Тогда же по Сети стала расходиться фотография, на которой она одета в футболку с нецензурной надписью. После этого Любимова удалила все старые посты из своего блога в «Живом журнале».