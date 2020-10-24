В США назвали главное оружие НАТО против России

Американские аналитики считают истребитель F-35 единственным, который сможет противостоять российским Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Единственным самолетом, который сможет противостоять России, является американский истребитель пятого поколения F-35. Об этом говорится в докладе стратегического аналитического центра RAND.

«Авиация имеет решающее значение для улучшения обороноспособности и сдерживания НАТО в ответ на агрессивные действия России и продолжающуюся военную модернизацию», — сообщается на сайте RAND. Аналитики считают, что в случае боевых действий, F-35 смогут прорвать российскую систему ПВО и внести «значительный вклад с первых часов конфликта».

Страны альянса, которые подписали контракт на поставку этого истребителя, должны совершенствовать свой воздушный флот. Это необходимо для того, чтобы в будущем проводить совместные операции с участием нового истребителя.