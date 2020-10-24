Зюганов предложил создать правительство народного доверия

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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов предложил создать народных фронт, объединяющий коммунистов и патриотов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России необходимо сформировать правительство народного доверия. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я считаю, что сегодня главной задачей является формирование команды правительства народного доверия», — рассказал Зюганов во время XI пленума ЦК КПРФ. Также он предложил создать народный фронт, объединяющий коммунистов и патриотов РФ.

Кроме этого, Зюганов предложил снова начать проводить пятилетки, а также сформировать бюджет развития России. В него предполагается заложить 33 триллиона рублей. Зюганов на пленуме рассказал, что в РФ много работников промышленности, которые поддержат инициативы КПРФ. Он считает, что поддержка партии в ближайшее время может усилиться.

Ранее Зюганов высказался о протестах, проходящих в Белоруссии, передает телеканал 360. По его словам, массовые беспорядки могут финансироваться заинтересованными людьми в Европе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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