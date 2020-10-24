COVID-19 имеет искусственное происхождение, уверен Игорь Никулин Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Коронавирус был искусственно создан в лаборатории, а пандемия является первым этапом Третьей мировой войны. С таким мнением выступил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.

Ранее бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса имеет признаки гибридной войны. Экс-глава Роспотребнадзора ждет, что экспертное сообщество РАН даст оценку происходящему. Также Онищенко не исключил, что коронавирус мог быть искусственно доработан.

«Даже до Геннадия Григорьевича дошло, что COVID-19 не может быть природным и был создан в лаборатории. По сути, с пандемии началась Третья мировая война. Это только начало. Она будет не такой, как мы представляли раньше — с ядерным оружием и всеобщим разрушением. Оно уже не нужно, к чему такие сложности. Вот же, запустил вирус и ищи концы», — заявил URA.RU Никулин.

COVID был разработан в лабораториях американского Форт Детрика, уверен собеседник агентства. При этом власти США не знали о работах, которыми могли заниматься ученые. «Все началось еще летом 2019 года, когда лаборатории в Мэриленде были закрыты из-за вспышки неизвестной заразы. После этого в августе выходили статьи о начале новой легочной болезни в США, которую назвали „болезнью вэйперов“. Потом Трамп требовал запретить продажу вэйпов. То есть он даже не знал о начале эпидемии. Частные подрядчики Пентагона занимаются всем, чем хотят и никому не отчитываются. Даже Трамп не знает, чем они занимаются. Власти не контролируют монстра», — считает Никулин.

Мировое сообщество должно возродить контроль за созданием потенциальных угроз для человечества, уверен военный эксперт. «В 1990 была рабочая группа РФ, США и Великобритании. В случае чего решали возникающие вопросы. А последние 20 лет никто, даже президент США, не контролирует происходящее. Надо садиться за стол переговоров и подписывать какой-то меморандум о механизме контроля. Иначе человечество ждут печальные времена, мир под угрозой», — заключил Никулин.