Вирусолог предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса

У переболевших коронавирусом появляются такие долгосрочные последствия, как миокардит и выпадение волос, потому что вирус способен проникать в ткани органов человека. Об этом URA.RU сообщил профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.
«Коронавирус способен двигаться в другие ткани и вызывать осложнения», — рассказал Аграновский. По его словам, из-за этого могут возникать долгосрочные последствия коронавируса.
Аграновский рассказал, что миокардит и выпадение волос после коронавируса встречаются очень редко. Данные о последствиях коронавируса еще собираются, подчеркнул вирусолог. Он считает, что рано делать выводы о возникновении осложнений у переболевших COVID-19.
Ранее немецкие ученые из клиники Майнца сообщили, что коронавирус может вызывать проблем с сердцем. У некоторых переболевших COVID-19 появлялся миокардит (воспаление сердечной мышцы). Многие пациенты заметили у себя выпадение волос после коронавируса, передает агентство Nation News.
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