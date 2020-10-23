23 октября 2020

Врачам бунтующей больницы запретили обсуждать работу в соцсетях

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Соцсети и мессенджеры. Сургут, вконтакте, соцсети, мессенджеры, приложения для телефона, вк
Врачам ЦГКБ №1 запретили обсуждать работу в соцсетях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге врачам городской клинической больницы №1 запретили обсуждать в социальных сетях вопросы, касающиеся их работы. Соответствующий приказ подписал главный врач ЦГКБ №1 Дмитрий Айрапетов.

«Приказываю запретить работникам МБУ „Центральная городская клиническая больница №1“ осуществлять передачу информации, относящейся к врачебной тайне и персональным данным», — говорится в приказе, опубликованном информационным агентством ЕАН. Запрет касается обсуждения врачебных вопросов в WhatsApp, Telegram, Instagram и других мессенджерах.

URA.RU не удалось получить комментарий в ЦГКБ №1. В Горздраве Екатеринбурга на звонок корреспондента не ответили.

Ранее врачи этой больницы жаловались на текучку кадров. По заявлениям работников, медики увольнялись из-за конфликтов с руководством. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков рассказал, что врачи в ЦГКБ №1 отмечали высокую нагрузку и бюрократизм начальства.

Фото: агентство ЕАН

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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