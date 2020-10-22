Свердловский министр встретился с врачами бунтующей больницы

Андрей Карлов лично встретился с медиками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов встретился с медиками центральной городской клинической больницы № 1 Екатеринбурга, где жаловались на текучку кадров. Он обсудил с врачами возникающие проблемы, рассказал URA.RU пресс-секретарь министерства Константин Шестаков.

«Озвучивались жалобы с высокой нагрузкой работников, большим объемом бумажной работы, обсуждались вопросы с переработками. Министр сказал, что по каждому направлению будет собирать совещание со специалистами», — уточнил Шестаков.

Он добавил, что в ходе встречи информация о массовом увольнении сотрудников не подтвердилась. «Коллектив подтвердил сам, что у них за последний месяц уволились два человека», — подчеркнул пресс-секретарь. Он добавил, что, по словам главврача, за последний год число уволившихся из больницы ниже, чем годом ранее.

Ранее URA.RU сообщало, что медики ЦГКБ № 1 Екатеринбурга жалуются на текучку кадров из-за конфликтов с руководством. На базе ЦГКБ организуют отделение для помощи больным коронавирусом, они опасаются, что напряженная остановка скажется на качестве медпомощи, а также может вызвать новые вспышки COVID-19. О первой вспышке коронавирусной инфекции в больнице №1 Екатеринбурга стало известно в апреле — тогда она подтвердилась у 78 врачей и пациентов. Руководство больницы выплатило крупный штраф.