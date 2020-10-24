YouTube-канал SlivkiShow показал лайфхаки, которые не работают

Лимонный сок не помогает избавиться от следов фломастера, выяснили авторы SlivkiShow Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подписчики youtube-канала SlivkiShow прислали авторам ресурса лайфхаки, из которых блогеры сделали видео. Однако оказалось, что большинство трюков не работают.

«Вы прислали нам много лайфхаков на почту. С нашей стороны было бы некрасиво не показать их, даже если не все из них работают идеально», — говорится в начале видео.

Так, одна из подписчиц канала написала, что написанный желтым фломастером на бумаге текст можно стереть ластиком, если выдавить на него лимонный сок. Проверив заявление, блогеры выяснили, что ластик с лимонным соком также бессилен против фломастера, как и обычная резинка.

Другой подписчик уверял, что недоеденный леденец лучше не оставлять на столе, а опустить в стакан с водой и убрать в морозилку. По его словам, если достать стакан и дать воде разморозиться, то чупа-чупс останется цел и невредим. Однако после извлечения из морозилки леденец растаял вместе с водой, что авторы видео назвали магией.

Третий зритель посоветовал блогерам взять шкурку от авокадо, высушить ее и измельчить на кофемолке. После этого, по мнению подписчика, порошок зеленого цвета нужно положить в унитаз, подождать 15 минут и смыть, что должно создать в туалете аромат тропического фрукта на целую неделю. «Если честно, мы не почувствовали ничего. Может потому, что у авокадо практически нет никакого запаха вообще?» — задались вопросом авторы канала.

Из всего видео самым рабочим оказался лайфхак для школьников. Тем, кто рискует получить двойку, советуют перед походом на урок намазать воском от свечи область для оценки в дневнике. Таким образом, по мнению подписчика, можно избежать плохих оценок.