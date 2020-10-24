Макгрегор высказался о победе Нурмагомедова над Гэтджи

Хабиб Нурмагомедов отлично выступил на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где защитил титул чемпиона организации в легком весе. Об этом на своей странице в Twitter написал ирландский боец смешанного стиля (ММА) Коннор Макгрегор.
«Хорошее выступление, Хабиб. Еще раз выскажу уважение и выражаю соболезнования по поводу потери отца. Тебе и твоей семье», — написал Макгрегор.
Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в бою с Джастином Гэтжи на турнире UFC-254 в Абу-Даби. Американец сдался после удушающего приема Нурмагомедова в начале второго раунда. Спортсмен заявил, что это был его последний бой. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в ММА.
Good performance @TeamKhabib.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020
I will carry on.
Respect and condolences on your father again also. To you and family.
Yours sincerely, The McGregors.
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