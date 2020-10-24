24 октября 2020

Макгрегор высказался о победе Нурмагомедова над Гэтджи

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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, портрет, нурмагомедов хабиб
На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в ММА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хабиб Нурмагомедов отлично выступил на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где защитил титул чемпиона организации в легком весе. Об этом на своей странице в Twitter написал ирландский боец смешанного стиля (ММА) Коннор Макгрегор.

«Хорошее выступление, Хабиб. Еще раз выскажу уважение и выражаю соболезнования по поводу потери отца. Тебе и твоей семье», — написал Макгрегор.

Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в бою с Джастином Гэтжи на турнире UFC-254 в Абу-Даби. Американец сдался после удушающего приема Нурмагомедова в начале второго раунда. Спортсмен заявил, что это был его последний бой. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в ММА.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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