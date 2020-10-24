Умер глава Samsung Ли Гон Хи

В Сеуле скончался председатель концерна Samsung Ли Гон Хи. Точная причина смерти не называется.
«Ли Гон Хи скончался в воскресенье в больнице», — пишет агентство Yonhap. Ему было 78 лет.
Глава Samsung еще в конце 1990-х перенес операцию на легких и страдал от осложнений. А в 2014 году он был госпитализирован после инфаркта миокарда для проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). После этого его сын Ли Чжэ Ен занял должность вице-президента одного из подразделений концерна.
Компания Samsung основана в 1940 году. Ли Гон Хи стал вторым ее председателем в 1987 году. Тогда он сменил на этом посту своего отца и основателя группы Ли Бен Чхоля. В 2016 году он был назван журналом Forbes самым богатым человеком Южной Кореи. На октябрь 2020 года его состояние составляло 20,9 млрд долларов, пишет ТАСС.
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