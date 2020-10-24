Какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября

С 1 ноября в силу вступают законы, которые серьезно изменят жизнь автомобилистов. Изменения касаются оформления извещений о ДТП, выдачи бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) и маркировки шин.
- С ноября оформлять электронные извещения о ДТП можно будет в любом регионе, где бы ни произошла авария. «Необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг и хотя бы у одного из них было установлено приложение „Помощник ОСАГО“», — предупреждает «Российская газета». Также оформить ДТП онлайн можно будет, если машина зарегистрирована на юрлицо — ранее сервис действовал только для физлиц.
- С 1 ноября бумажные ПТС будут выдавать только взамен утраченных и пришедших в негодность. В остальных случаях ПТС будет существовать только онлайн, и при покупке автомобиля на руки выдадут выписку из электронного ПТС. Наравне с ними продолжат действовать бумажные паспорта выпущенных ранее машин.
- Маркировка шин становится обязательной для производителей и импортеров. Поэтапное подключение всех участников оборота шин к системе «Честный Знак» будет завершено к 1 марта 2021 года.
- На частных грузовиках должны появиться тахографы — контрольные устройства для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа. До 30 ноября оснастить транспорт тахографами должны водители, использующие грузовики массой от 3,5 до 12 тонн, экологический класс которых не определен.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, что некоторые россияне предпочитают не оформлять ДТП из-за экономии времени и денежных средств, сообщает агентство Nation News. Также выяснилось, что при выборе транспортного средства автомобилисты ориентируются на экономичность, безопасность, внешний вид, размер и марку машины, пишет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в