Онищенко рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко собирается поставить прививку от коронавируса. Для вакцинации он выбрал российский препарат «Спутник V».
«Конечно. Я думаю, на следующей неделе», — ответил Онищенко на вопрос о намерении ставить прививку. Он отметил, что привился от гриппа в конце августа и теперь прошло достаточно времени, чтобы вакцинироваться от COVID-19.
Ранее Онищенко заявил, что при соблюдении противоэпидемических мер уровень заболеваемости коронавирусом в России может снизиться уже этой зимой. При этом в зоне риска по-прежнему остаются люди с хроническими заболеваниями. Так, люди с диабетом в 10 раз чаще других заражаются COVID-19, пишет «
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