24 октября 2020

Онищенко рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XV (15) съезд ЕР, Манеж. Москва, онищенко геннадий, портрет, съезд ер, единая россия
Геннадий Онищенко хочет получить вакцину от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко собирается поставить прививку от коронавируса. Для вакцинации он выбрал российский препарат «Спутник V».

«Конечно. Я думаю, на следующей неделе», — ответил Онищенко на вопрос о намерении ставить прививку. Он отметил, что привился от гриппа в конце августа и теперь прошло достаточно времени, чтобы вакцинироваться от COVID-19.

Ранее Онищенко заявил, что при соблюдении противоэпидемических мер уровень заболеваемости коронавирусом в России может снизиться уже этой зимой. При этом в зоне риска по-прежнему остаются люди с хроническими заболеваниями. Так, люди с диабетом в 10 раз чаще других заражаются COVID-19, пишет «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...