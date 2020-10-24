В ЯНАО умерло рекордное число больных коронавирусом

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 179 новых случаев заболевания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе установлен рекорд по умершим от коронавируса за последние двое суток. По данным регионального оперативного штаба, на утро 25 октября cкончались восемь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

«К летальному исходу привело заболевание у восьми пациентов. Пятеро из них пожилого возраста — жители Ноябрьска, Муравленко и Салехарда», — пояснила руководитель оперштаба региона Татьяна Бучкова. Жертвами инфекции также стали двое молодых мужчин из Лабытнанги — у них были серьезные хронические заболевания, это осложнило течение болезни. 50-летняя женщина из Ноябрьска страдала неизлечимым аутоиммунным заболеванием. Интенсивная терапия не помогла.

Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 179 новых случаев COVID-19 (за весь период — 19 467). Выздоровел 21 человек. Выявлено 12 фактов инфицирования среди вахтовых рабочих из других регионов, 167 новых случаев COVID-19 зафиксировано в муниципальных образованиях Ямала. Лидерами по приросту больных стали Салехард (25 человек), Лабытнанги и Надымский район (по 24), Ноябрьск (22), Муравленко (20 заразившихся за сутки).