Маска должна закрывать нос и рот Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Многие россияне неправильно пользуются медицинскими масками, из-за чего заражаются коронавирусом. Кроме того, некоторые воспринимают маски как элемент, защищающий от штрафов, а не как средство профилактики COVID. Об этом заявил руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

«Многие почему-то носят маску на подбородке, а в этом нет никакого смысла. Или она рот закрывает, а нос не закрывает, либо она используется не в течение нескольких часов, а неделями», — цитирует «Московский комсомолец» Зайцева.

Еще одной ошибкой, на которую указал специалист, является привычка трогать лицо после поездки в общественном транспорте, тем более что не все граждане пользуются антисептиками. Однако самой главное ошибкой, по мнению Зайцева, является несоблюдение социальной дистанции.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что активность коронавируса сохранится в ближайшие несколько лет, пишет агентство Nation News. Однако бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что при соблюдении противоэпидемических мер уровень заболеваемости коронавирусом в России может снизиться уже этой зимой. Для достижения цели необходимо соблюдать дистанцирование, использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки и перевести максимальное число людей на удаленную работу. Заслуженный врач России Александр Карабиненко напомнил, что самое важное — соблюдать карантинные ограничения и продолжать носить маски и одноразовые перчатки, пишет « Царьград ».