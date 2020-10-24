Онищенко назвал срок и условия победы над коронавирусом

При соблюдении противоэпидемических мер уровень заболеваемости коронавирусом в России может снизиться уже этой зимой. Об заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Если мы с вами будем выполнять все требования, которые нам предписаны, <…> тогда мы можем и закончить это в течение очень короткого времени», — сказал Онищенко. Исходя из его подсчетов, уровень заболеваемости может упасть в период с ноября по январь. Для достижения цели необходимо соблюдать дистанцирование, использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки и перевести максимальное число людей на удаленную работу. Также Онищенко считает необходимым вакцинацию людей пожилого возраста, пишет ТАСС.
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков считает, что коронавирус никуда не исчезнет. По его словам, случаи заражения будут встречаться еще несколько лет. По мнению врача Владимира Зайцева, легче всего подхватить COVID-19 в общественном транспорте, передает «
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