24 октября 2020

Онищенко назвал срок и условия победы над коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Геннадий Онищенко считает, что соблюдение мер профилактики поможет снизить уровень заболеваемости коронавирусом в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

При соблюдении противоэпидемических мер уровень заболеваемости коронавирусом в России может снизиться уже этой зимой. Об заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Если мы с вами будем выполнять все требования, которые нам предписаны, <…> тогда мы можем и закончить это в течение очень короткого времени», — сказал Онищенко. Исходя из его подсчетов, уровень заболеваемости может упасть в период с ноября по январь. Для достижения цели необходимо соблюдать дистанцирование, использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки и перевести максимальное число людей на удаленную работу. Также Онищенко считает необходимым вакцинацию людей пожилого возраста, пишет ТАСС.

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков считает, что коронавирус никуда не исчезнет. По его словам, случаи заражения будут встречаться еще несколько лет. По мнению врача Владимира Зайцева, легче всего подхватить COVID-19 в общественном транспорте, передает «Царьград». Также среди опасных мест он назвал магазины, ночные клубы, кинотеатры и клиники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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