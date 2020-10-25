Глава «Аэрофлота» раскрыл, когда возобновятся рейсы в Европу

Виталий Савельев надеется, что россияне полетят в Европу уже в конце зимы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Самолеты «Аэрофлота» планируют снова начать летать в Европу уже в конце зимы. Об этом журналистам рассказал глава авиакомпании Виталий Савельев.

«Я предполагаю, я бы очень хотел, чтобы где-то уже с конца зимы там, февраль—март, мы начали увеличивать перевозки и нам дали возможность летать по Европе», — заявил Савельев в интервью каналу «Россия-1». Он признался, что из-за экономических потрясений Россия уже не решается закрывать границы, уточняет агентство Nation news.

Китай уже отказался от возобновления туризма до конца зимнего сезона, напомнила «Национальная служба новостей». При этом 21 октября «Аэрофлот» разрешил бесплатно обменивать билеты эконом-класса, но при нескольких условиях, пишет телеканал 360.